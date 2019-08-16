НАБУ открыло уголовное производство в отношении главы СБУ Василия Грицака, бывшего на то время первого заместителя главы СБУ Павла Демчины и других должностных лиц по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица. Об этом рассказали агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе НАБУ

"На основании определения Соломенского районного суда Киева в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и открыто производство по факту возможного искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, первым заместителем главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов во время расследования уголовного производства", - отметили в пресс-службе. По информации Нацбюро, в ЕРДР сведения внесены по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

В Бюро подчеркнули, что в настоящее время подозрения в данном производстве никому не предъявлялись, проводятся следственные действия.

Напомним, что 9 августа суд обязал НАБУ открыть дело против экс-главы СБУ Грицака. Но тогда дело касалось того, что Грицак, несмотря на отставку, продолжает получать зарплату.

Напомним, что самоотставленный, но не уволенный Радой глава СБУ Грицак получил за июнь зарплату в 72 338 гривен.