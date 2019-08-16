Президент России Владимир Путин наградил двух пилотов самолёта, которые посадили лайнер в кукурузном поле, званием "Героя России", остальные пять членов экипажа получили ордена мужества. Новость передает издание "Лента.Ру".

Президент РФ присвоил высшее звание за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, пилоту "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину за экстренную посадку самолета с пассажирами рейса "Москва-Симферополь".

Командир А321 решил посадить самолёт без шасси вопреки инструкциям Airbus. Его решение в экстренной ситуации спасло жизни 226 пассажиров.

Ранее "Страна" писала, что в Канаде спортсменка выжила при падении с высоты в 1,5 км.

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