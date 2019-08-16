Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия окружной избирательной комиссии на округе № 210 (Черниговская обл., центр - Прилуки). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что комиссия должна была составить соответствующий протокол об итогах голосования в этом округе с пометкой "Уточненный" и транспортировать его в ЦИК не позднее 12:00 16 августа 2019, но ОИК этого не сделала.

"Следовательно, ЦИК установила грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией Конституции и законов Украины, которое заключается в бездействии по выполнению им определенного Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" и решением Комиссии от 15 августа 2019 обязанности установить итоги голосования в ОВО № 210 с учетом соответствующего судебного решения, и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - сказано в сообщении.

Теперь полномочия ОИК ОВО №210 об установлении итогов голосования в этом округе будет осуществлять Центральная избирательная комиссия. Кроме того, направлено обращение в полицию для обеспечения сохранности избирательной документации указанной ОИК до формирования ее нового состава и реагирования по закону.

Скриншот: Facebook/ Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine

Напомним, 7 августа в газете "Голос Украины" был опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. В перечне не было победителя одномандатного избирательного округа №210.

Также мы писали, что 12 августа суд обязал окружную избирательную комиссию в избирательном округе №210 (Черниговская обл., центр - Прилуки) признать недействительными результаты выборов на одном из участков.

Кроме того, сообщалось, что на 210-м округе, где признали недействительм голосование на одном участке, собираются "титушки".