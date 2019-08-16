В Нидерландах на 73-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием скончалась принцесса Кристина. Об этом пишет France24.

В официальном сообщении говорится, что женщина длительное время боролась с раком кости. Принцесса родилась почти слепой, став четвертой дочерью королевы Юлианы и принца Бернхарда.

"Мы опечалены смертью нашей дорогой сестры и тети. Кристина была яркой личностью с большим сердцем", - отмечается в сообщении королевской семьи в Twitter.

Известно, что в 1975 году принцесса вышла замуж за кубинского учителя Хорхе Гильермо, отказавшись от своего права наследовать престол. За годы брака у пары родилось трое детей. В 1996 году супруги развелись.

Тело принцессы Кристины, согласно официальному сообщению, подвергнут кремированию.

Принцесса Кристина. Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что в "Телохранителе-2" должна была сняться принцесса Диана, сценарий окончили за день до ее гибели.

Также мы сообщали, что В Ватикане раскопали могилы принцесс во время поисков пропавшей 36 лет назад девочки.