Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 19 августа в Киеве проведут официальную встречу и подпишут украинско-израильские документы. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что встреча в Мариинском дворце начнется в 10:30, после чего в 12:45 состоится церемония подписания документов. На 13:00 запланированы заявления Зеленского и Нетаньяху для СМИ. Кроме того, в 15:20 президент Украины и премьер Израиля примут участие в мероприятиях почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

Последний раз Нетаньяху был в Киеве 20 лет назад – в свою первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.

До этого Зеленский подписал соглашение о зоне свободной торговли с Израилем

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