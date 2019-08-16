В Москве суд приговорил к девяти годам колонии общего режима генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана. Новость передает "Интерфакс".

Суд проходил в закрытом режиме, так как в деле были секретные документы. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.

Являясь совладельцем и гендиректором ИСД, Мкртчан привлек несколько кредитов Внешэкономбанка для развития предприятий, входящих в союз, однако часть денег - более 1 млрд рублей - вывел на подконтрольный ему офшор, а потом потратил.

Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - некоммерческой организации "Фонд промышленных активов" (стала потерпевшей стороной в следствии переуступки прав) на сумму более 199 млрд рублей. По словам Музыченко, до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов, 14 тысяч евро.

Напомним, в начале 2010 года группа российских инвесторов во главе с Александром Катуниным при участии Внешэкономбанка приобрели 50%+2 акции корпорации ИСД, которая переживала сложные времена из-за кризиса. Собственниками 49,99% акций ИСД остались Сергей Тарута и Олег Мкртчан. Сейчас доля Таруты арестована по иску ВТБ.

В начале 2018 года Мкртчана арестовали, вменив ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат опроверг, что Мкртчан пошел на сделку со следствием.

Также мы рассказывали, что Мкртчан отказался от украинского гражданства.