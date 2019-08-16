Легендарный советский и российский актер 83-летний Армен Джигарханян, который на днях был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, уже пошел на поправку после перенесенной операции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Артиста прооперировали вчера утром, а уже сегодня он сам ходит по палате и отделению. Пока актер мало говорит и общается с врачами. Но самое главное, что положительная динамика уже есть", - говорится в сообщении.

Напомним, у Армена Джигарханяна диагностировали тяжелую аритмию. 15 августа ему установили сложный кардиостимулятор последнего поколения. Все прошло в штатном режиме, но состояние артиста врачи оценивали, как тяжелое.

Фото: из открытых источников

Ранее "Страна" писала о том, что весной 2018 года Армен Джигарханян перенес состояние комы.

Также мы сообщали, что экс-супруга Армена Джигарханяна заявила, что беременна.