В окружении президента США подтверждают, что Дональд Трамп действительно высказывался о том, что нужно приобрести Гренландию, однако это было несерьезно. Об этом пишет АР.

Так, союзник из окружения президента США на условиях анонимности сообщил, что президент обсуждал покупку, но не относился к этому серьезно.

Неназванный республиканский помощник в Конгрессе тоже подтвердил, что Трамп вспоминал о покупке Гренландии в разговорах с законодателями достаточное количество раз, чтобы заставить их задуматься, но они не воспринимали его слова всерьез.

Напомним, датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии, которая является автономией в составе королевства, как неправдоподобную шутку.

Также мы писали о том, почему Трамп захотел купить Гренландию.