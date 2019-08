Популярная украинская певица Настя Каменских, которая в Италии "выгуляла" не менее семи разных купальников, продолжает показывать поклонникам откровенные фотографии. На днях она опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков в черном кружевном белье.

Один из снимков Настя сопроводила хэштегом со словами "Is sexy and I Know It" из песни американских реп-диджеев LMFAO. Другой подписала - просто Oops.

Фанаты оставляют восторженные отзывы, называя такие фото певицы - настоящим произведением искусства: "Ты не ты, когда выглядишь лучше всех! Однозначно топ-модель с глянца", "Как всегда огонь", "Настя, ты бесспорно самая офигенная", "Самая шикарная", "Огненно", "Настя всегда просто шик", "Похожа на Ким", "А Потап не ревнует...". В комментариях видно, что супруг Каменских Потап не только не против оголения супруги, но и всячески поддерживает ее.

Среди подписчиков Каменских и немало хейтеров, которые пишут, что такие фото - это вульгарно и пошло.

Ранее экс-супруга Потапа Елена Горовая тоже показала откровенные фото из Турции.

Напомним также, что Настя Каменских недавно показала в Instagram личное фото, как она нежится на кровати с подругой.