Прокуроры настаивают на взятии под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака с возможностью внесения залога в размере 12,5 миллиона гривен. Об этом сообщает "Громадське".

Ранее адвокат заявляла, что меру пресечения Гримчаку, вероятнее всего, будет избирать суд в Чернигове.

Напомним, что 14 августа замминистра по делам оккупированных территорий Юрий Грымчак был задержан за получение взятки . Ему инкриминируют преступление, далекое от занимаемой должности - посредничество в "решении вопроса" между застройщиком и Министерством культуры. Речь идет о сумме в 1,1 миллион долларов - за разрешение строить объект.

15 августа руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк пояснил, что возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне - народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.

Ранее "Страна" писала о том, что пострадавший в деле Грымчака ранее претендовал на должность в НАБУ.

Также мы сообщали, что спустя сутки Юрию Грымчаку и его помощнику вручили пидозру в мошенничестве.