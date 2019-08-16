Следователи из Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове работают над делом о разворовывании более 800 тысяч гривен бюджетных средств. К преступлению могут быть причастны должностные лица Министерства обороны Украины. Новость передает сайт ГБР.

В одну из воинских частей военного резерва Львова предприниматели поставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим требованиям. Стоимость оборудования была завышена в два раза по предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны. Кроме того, планировалось поставлять некачественные электрические котлы для варки в воинские части по всей территории Украины. Общая стоимость оборудования, указанная в договоре, составляет 30,4 миллионов гривен.

Сейчас представители ГБР во Львове совместно с работниками военной контрразведки СБУ проводят обыск, а также забирают необходимую документацию в Минобороны.На некачественное оборудование наложен арест для проведения судебной экспертизы.

Фото: пресс-служба ГБР

По факту открыто дело по ч. 2.ст. 15 уголовного кодекса Украины (Покушение на преступление), а также по ч. 3 ст. 410 уголовного кодекса Украины (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов). Должностным лицам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет в случае доказательства их вины.

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