"Барселона" отправилась на матч открытия футбольного чемпионата Испании против Атлетика Бильбао без Лионеля Месси. Таким образом, аргентинец не сыграет за "сине-гранатовых" в первом туре Ла Лиги впервые с 2009 года. Об этом сообщает Marca. Игра состоится 16 августа в 22.00 по Киеву.

Тогда, в 2009 Лео не полностью восстановился от травмы колена, и поэтому попросил Хосепа Гвардиолу не использовать его. Он хотел быть готов на 100% к матчу сборной Аргентины через пять дней.

В той игре против хихонского Спортинга в атаке Барсы вышли Педро Родригес, Боян Кркич и Златан Ибрагимович. Двое последних, а также Сейду Кейта своими голами принесли "Барселоне" победу 3:0.

Стоит отметить, что Месси чрезвычайно продуктивен в первых турах Ла Лиги. Он забивал в семи из девяти таких матчей после пропуска игры со Спортингом. Аргентинец записал на свой счет 14 мячей.

Как сообщала "Страна", нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Мессии получил траву, из-за который не сможет отправиться с командой в турне по США. Аргентинский игрок повредил голень правой ноги.

Напомним, что гол Месси признали лучшим в Лиге чемпионов-2018/19.