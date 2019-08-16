В Житомирской области в суд передали дело против трех врачей, которые не смогли вылечить 16-летнего подростка, поступившего в больницу после ДТП в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии прокуратуры, врачи ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности, и это привело к смерти их пациента.

Инцидент произошел в мае 2015 года. В районную больницу с места ДТП был доставлен 16-летний местный житель в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком, множественными ссадинами головы, рук, ног. В тот же день несовершеннолетнего осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, исполняющего обязанности начмеда (она же заведующая детским отделением - педиатр) и врача-анестезиолога.

Однако на следующий день, во время дежурства уже другого врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии, состояние больного ухудшилось и он умер. По результатам проведенных экспертиз установлено, что врачами не выполнены требования клинического протокола оказания медицинской помощи: ненадлежаще проведена диагностика и обследование, не поставлен своевременно правильный диагноз, к тому же больного не госпитализировали в специализированное отделение стационара.

В итоге трех врачей, которые проводили консилиум и дежурного врача-анестезиолога обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Обвинительный акт в уголовном производстве направлен Красноармейский районный суд Житомирской области.

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