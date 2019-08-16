16 августа в 10:00 в продажу поступил первый коммерческий мобильный телефон компании Huawei с сетью 5G. Об этом сообщает издание People.

По официальной информации компании Huawei, вплоть до полудня 15 августа количество предварительных заказов смартфона Huawei Mate 20 X, поддерживающего сеть 5G, превысило 1 миллион. По сравнению с прогнозируемой рыночной оценкой поставок в 5 миллионов мобильных телефонов с 5G в 2019 году, количество предзаказов превзошло рыночные ожидания.

По имеющимся сведениям, данный смартфон получил первую в Китае лицензию на сетевое оборудование для телекоммуникационных терминалов 5G. По этим данным, Mate20 X поддерживает оба двухрежимных телефона SA / NSA.

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