Кабмин не будет приостанавливать выплаты городам Украины субвенций и средств из фонда регионального развития по просьбе главы Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Кабинет Министров поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в правительстве полагают, что график финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов.

Ранее в Кабмине задержали выплату 7,6 миллиарда гривен городам Украины из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие. А в СМИ появилась информация, что это глава ОП Андрей Богдан попросил приостановить эти расходы до формирования нового состава правительства.

Также мы писали, что отставку Виталия Кличко рассмотрят уже в новом составе Кабмине осенью.