Известная украинская поп-певица Тина Кароль продолжает будоражить воображение поклонников, публикуя все более откровенные фото в своем Instagram. Так, после серии горячих снимков в коротких шортах на пляже, она обнародовала черно-белый кадр в футболке, через которую видна грудь исполнительницы, поскольку она без бюстгальтера.

Судя по всему, Кароль любит отдыхать на пляже в одежде, которая не сковывает движения. Под легкой футболкой не было ни нижнего белья, ни купальника. Поза певицы расслаблена. Одну руку она закинула за голову, а глаза мечтательно закрыла.

Смелость Тины Кароль фанатам понравилась. Одни без слов оценивают эротический снимок, публикуя под ним сердечки и огоньки. Кто-то пишет: "Мурашки по коже", "Как с тобой работают мужчины?", "Какая ты красивая", "Если сказать, что я офигела - это значит, ничего не сказать", "Тина, когда откроешь карты? Клип, песня, фильм?", "Секси-кошечка", "Провокационная девочка".

Черно-белое фото также оценила еще одна провокационная певица украинского шоу-бизнеса - Maruv. Она оставила под снимком "лайк".

Отметим, что Кароль не первый раз оголяет свое тело не только на фото. В вызывающих нарядах она появляется в эфире программы "Голос страны", тренером которой является. На одном из эфиров артистка появилась в ярко-красном платье бельевого стиля, под которым не угадывалось нижнего белья.

В январе певица также опубликовала на своей странице в соцсети фото без лифчика. Грудь она прикрыла ладонью. Снимок также был черно-белым.