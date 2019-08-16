В пятницу, 16 августа, чешский суд города Усти-над-Лабем приговорил 29-летнего гражданина Украины за жестокое убийство секс-работницы. Новость передает чешское издание Novinky.

Убийство произошло в городе Теплице, тело женщины было найдено 12 декабря прошлого года на Фрейт-стрит возле автомойки, преступление сняли камеры видеонаблюдения. Украинец Андрей Мацола, который находился в Чехии две неделе подошел к одной женщине, однако не договорился с ней. С другой женщиной он достиг согласия на предоставление интимных услуг за 300 крон (325 гривен - Ред.), однако позже, по его словам, она стала требовать более денег.

В результате он бросился на нее с кулаками, а потом ударил камнем по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Фото: Novinky

На суде Мацола признал, что совершил убийство, однако не признал факт изнасилования, в котором его обвиняла прокуратура. Суд решил, что доказательств изнасилования нет и приговорил украинца к 17,5 годам лишения свободы за убийство и хулиганство, хотя прокурор требовал высшей меры. Также мужчине запрещен въезд в Чехию на 10 лет.

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