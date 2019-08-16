Компания "ДТЭК" Рината Ахметова внесла 10 миллионов гривен залога за Бориса Лисового, советника гендиректора "ДТЭК Востокэнерго", которого подозревают в причастности к нанесению 18,86 миллиардов гривен убытков от внедренной формулы "Роттердам +", пишет "Слово и дело" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозреваемому по делу "Роттердам +" гендиректору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюх суд пресечения еще не выбрал. Прокуроры просят для него арест или залог в размере 100 000 000 гривен.

Ткм временем Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения еще одному фигуранту в деле "Роттердам+". Для генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха суд назначил залог в 9,5 млн грн и личные обязательства, передает "Интерфакс-Украина".

"Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела - залог в 9,5 млн грн и личные обязательства", - сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк.

Напомним, 8 августа стало известно, что НАБУ задержало директора госпредприятия "Оператор рынка", бывшего члена Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимира Евдокимова по делу о формуле "Роттердам +".

Отметим, что по данным СМИ, скандальная формула Роттердам+, за счет завышения стоимости угля при расчете формулы цены электроэнергии, использовалась для получения сверхприбылей компаниями Рината Ахметова, а также Петром Порошенко.

Ранее "Страна" писала о том, что одного из авторов скандальной формулы "Роттердам+" суд выпустил под залог в 1,9 миллиона гривен.

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