Нацбанк Украины обвинил наблюдательный совет Ощадбанка в нарушении закона в связи с продлением контракта с главой правления Андреем Пышным на 5 лет без конкурса. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Согласно сообщению регулятора, статьей 7 закона "О банках и банковской деятельности", предусмотрен конкурсный порядок назначения председателя правления.

"Принятый ВРУ в 2018 году закон о повышении уровня корпоративного управления государственных банков должен был привести принципы и механизмы их управления в соответствие с лучшими международными стандартами и в результате повысить конкурентоспособность и эффективность самих банков... Регулятор считает, что независимо от того, кто будет занимать должность главы правления, что, вне сомнения, является прерогативой набсовета, все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены", – цитирует пресс-служба первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.

Как отмечается в сообщении, свою позицию по процедуре назначения главы правления Ощадбанка регулятор доведет до Кабинета Министров Украины в установленном порядке.

После продления контракта с Пышным, о чем стало известно еще 2 августа, Нацбанк через две недели решил отказать в согласовании пяти членам набсовета, в том числе бывшему главе представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунеру. Также отказ получили независимые директора Алексей Гринченко и Алексей Резников, представитель от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель от Кабинета министров Даниэль Билак, пишет пресс-служба регулятора.

Назначение Байбы Апина, Михаэля Вайнштейна, Питера Бриггса и Юрия Храмова согласованы.

Окончательные решения по этим четырем кандидатам НБУ примет после устранения замечаний к предоставленным ими документов, сообщила пресс-служба регулятора.

Напомним, что Пышный до 2014 года был депутатом Верховной Рады от фракции "Батькивщина". В марте 2014 года Пышный был назначен главой правления Ощадного банка. Две недели назад, 2 августа 2019 года, стало известно, что наблюдательный совет решил продолжить контракт с Пышным еще на пять лет.

Андрей Пышный считается соратником Арсения Яценюка, который в 2014-2016 годах был премьер-министром Украины. С 2000 по 2007 год Пышный уже работал в Ощаде, пройдя путь от руководителя юрдепартамента учреждения до должности первого замглавы правления.

Андрей Пышный Фото: womo.ua

Отметим, что в 2018 году в НАБУ начали уголовное производство по факту возможного хищения Пышным и его подчиненными арестованного имущества и злоупотребления служебным положением.

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