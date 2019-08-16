В Киеве 20 октября в Октябрьском дворце Театр Александра Меламуда покажет уже полюбившийся зрителям спектакль "Серенада Солнечной долины".

Постановка представляет собой ремейк культового американского мюзикла 1940-х годов. В свое время эта голливудская комедия получила "Оскар", а музыка, написанная для нее Гленном Миллером, стала классикой джаза.

"Истории о любовных треугольниках вечно актуальны, но когда ее рассказывают и показывают лучшие актеры Украины, когда музыкальное сопровождение обеспечивает бэнд под управлением Андрея Соловьева, когда на сцене грандиозные декорации - это нельзя пропустить. Эмоции захватят любого зрителя, но слез не будет - разве что от смеха", - отмечают в театре.

На сцене будут блистать: Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Мирослава Филиппович, Владимир Горянский, Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и Алиса Диалло. Режиссером выступил Семен Горов. Музыкальное сопровождение: бенд под управлением Андрея Соловьева.

Спектакль состоится 20 октября в 19:00 на сцене Октябрьского дворца. Билеты можно купить на сайтах Parter.ua, Concert.ua, Kontramarka.ua, Karabas.com.

Напомним, премьера спектакля "Серенада Солнечной долины" состоялась в Киеве 21 сентября 2018 года. Мы писали о том, что постановка объединила в себе сюжет оскароносного мюзикла, заводные джазовые композиции, а также новые уникальные декорации и костюмы. И, главное - актеров, любимых украинским зрителем.

Также мы писали о еще одной премьере, которую готовит Театр Александра Меламуда. 21 сентября на сцене Октябрьского дворца он представит постановку "Весна для Гитлера".