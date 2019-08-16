Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту побега организатора международного наркокартеля Сильвера, который исчез в международном аэропорту "Борисполь" в день его экстрадиции в Израиль. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что 15 августа должна была состояться фактическая передача гражданина США и Израиля по запросу компетентных органов Израиля, но в аэропорту "Борисполь" при сопровождении СБУ иностранец исчез.

По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины (наказание от 3 до 5 лет). Ведутся первоочередные следственные действия.

Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны "Telegrass", а также активист движения за легализацию каннабиса. Он является гражданином Израиля и США. Сильвер торговал наркотиками через интернет в Израиле, США, Германии. Он создал свою сеть в 2017 году. Полиция Израиля сообщала, что с помощью "Telegrass" были проданы десятки тонн наркотиков: марихуана, кокаин, экстази, MDMA. Оборот исчислялся сотнями миллионов шекелей.

В Израиле выявили 20 сообщников наркоторговца. А сам он был задержан в Киеве по требованию израильской полиции в марте 2019 года. Тогда это подавалось как крупнейшая успешная спецоперация украинской полиции совместно с коллегами из других стран.

С тех пор полиция Израиля вела переговоры о его экстрадиции. Наркокороль находился под арестом, а в июле суд изменил меру пресечения на домашний арест, несмотря на возражения прокуратуры. Сильвер в тот же день сделал селфи на фоне окна с видом на киевские многоэтажки и поделился им в Facebook.

"Страна" уже писала о том, чем известен интернет-наркобарон Сильвер, сбежавший при депортации.

Также мы опубликовали подробности побега Сильвера.