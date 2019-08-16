Аукционный дом Sotheby's продал на торгах в городе Монтерей (штат Калифорния, США) машину Джеймса Бонда Aston Martin DB5 из фильма "Голдфингер" (Goldfinger, 1964). Лот ушел с молотка 6,4 млн долларов. Имя нового владельца автомобиля не разглашается. Об этом аукционный дом написал в официальном Twitter-аккаунте.

Скриншот:Twitter/Sotheby's

"Самый знаменитый автомобиль в мире - Aston Martin DB5 1965 года - только что продан за 6,4 млн долларов. Аукцион Sotheby's в Монтерее установил новый рекорд для модели DB5", говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.

Фото: Twitter/Sotheby's

Стоит отметить, что в упомянутом фильме снялся автомобиль 1963 года, а эта машина, по утверждению аукционного дома, выпущена в 1965 - в следующем году после выхода ленты. Вероятно, что продан был другой автомобиль, о чем не сказано в публикации. Или же в сообщение аукционного дома могла закрасться ошибка.

Компания Aston Martin выпускала модель DB5 в период с 1963 по 1965 год. В бондиане машина появилась в 1964 году, в картине "Голдфингер" - третьем фильме цикла, в котором Бонда сыграл Шон Коннери.

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