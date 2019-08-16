Украинского политзаключенного Владимира Балуха отправили в Москву из колонии №4 города Торжок. Об этом в пятницу, 16 августа, передает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на его адвоката Ольгу Динзе.

"Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор №2. Однако не понятно, какой именно. Либо это "Лефортово", либо это "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию, и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор", – сказала Динзе. Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, ей неизвестны.

В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области изданию сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон "О персональных данных".

Владимир Балух был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Российская сторона обвинила украинца Николая Карпюка в участие в банде, убийстве и покушение на убийство российских военнослужащих во время Первой чеченской войны. Он отбывал наказание в колонии в российском городе Торжок, где его поместили в штрафной изолятор. По словам родственников и правозащитников, состояние его здоровья ухудшается.

Как сообщала "Страна", Венедиктов рассказал о судьбе пленных украинских моряков.

"Никого обмена не будет. Другая концепция. Речь идёт о взаимных жестах. Я тебе, а ты – мне. Например, вот история с пленными моряками. После первой поездки я понял, что Зеленский очень хочет, чтобы моряки вернулись, но тогда они могли вернуться только в самолете Виктора Медведчука. Я это говорил всем своим собеседникам. Но в Киеве не поняли, что Путин хотел этим не усилить Медведчука, а хотел дать возможность Зеленскому, потому что люди не слышат друг друга", - рассказал журналист.

В ГПУ составили подозрение для российского следователя, который вел дело еще одного украинского заключенного. Российская сторона обвинила того в участие в банде, убийстве и покушение на убийство российских военнослужащих во время Первой чеченской войны.

Напомним, что в тюрьмах Италии находится более сотни украинцев-перевозчиков нелегалов.