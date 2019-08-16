Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует внести изменения в государственные строительные нормы (ГСН), которыми предлагается проектировать парки и скверы с зонированием, сетью Wi-Fi и обновленной навигацией. Об этом сообщаетя на сайте ведомства.

"Там (в парках - Ред.) должны быть удобные и комфортные лавочки в достаточном количестве, разные зоны для проведения досуга как детей, так и взрослых, доступная для каждого навигация и удобные указатели, карты и знаки движения для простого ориентирования и передвижения, доступные современные туалеты. Wi-Fi также не помешает", - цитируют в сообщении замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

По его словам, ведомство уже изучает международный опыт для внесения изменений в действующие нормы.

Минрегион также рассматривает возможность проектирования в парках современных туалетов, питьевых фонтанчиков, кнопок вызова полиции, современных мусорных урн и контейнеров.

Сейчас рассматриваются следующие предложения:

проектирование в достаточном количестве лавочек в парках, из которых 50% - со спинками для удобства людей с инвалидностью и других маломобильных групп, возможность размещения скамеек на газонах;

предусмотрение удобной и доступной для всех маломобильных групп навигации в парках - размещение указателей, отметок движения, карт и тому подобное;

зонирования парков и скверов в зависимости от вида досуга и посетителей: игровая зона для детей, зона для отдыха взрослого населения, велосипедная, пешеходная зоны и т.д.;

возможность закладки в парках соответствующих коммуникаций для обеспечения Wi-Fi.

По словам Парцхаладзе, такие изменения будут способствовать появлению современных и удобных зон отдыха населения, как в Европе.

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