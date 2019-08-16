Баржа с арбузами в пятницу, 16 августа, отправилась с речного терминала в городе Голая Пристань в Херсонской области в Киев. Об этом Украинским новостям сообщил представитель Херсонской областной государственной администрации.

Баржа доставит в Киев по реке Днепр 500 тонн арбузов и 40 тонн дыни. По словам председателя Херсонской обладминистрации Юрия Гусева, вскоре херсонские арбузы и дыни появятся на полках столичных супермаркетов.

До этого Гусев отмечал, что урожайность арбузов в области уже превышает прошлогоднюю почти в 2 раза. Ожидается урожай на уровне 300 тыс. тонн.

Напомним, что в Херсонской области вырастили арбуз-гигант на 32 кило.

Также читайте о том, что Супрун рассказала, кому можно есть арбузы, а кому лучше воздержаться.