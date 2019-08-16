Компания Mattel создала новую коллекцию игрушек Барби, сделанных по мотивам фильма "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда". Сейчас есть только три игрушки-персонажа: принцесса Лея, Дарт Вейдер и дроид R2-D2. Об этом компания написала в своем Twitter.

Скриншот: Twitter/Mattel

Игрушки одеты как герои фильма, однако это не игруки-модельки, а стандартные модные Барби. У игрушечной принцессы Леи белое платье, серебристые пояс, клатч и колье и знаменитая прическа в форме булочек.

Фото: Twitter/Mattel

На черноволосую куклу в образе Дарта Вейдера надели черное облегающее платье из кожи и объемный кейп. Дополнен образ клатчем со стразами и шипованным ошейником.

Фото: Twitter/Mattel

На третьей кукле, примерившей образ дроида R2-D2, белые ботфорты, кроп-топ, юбка-купол и бомбер с акцентными серебристыми и синими деталями. У нее также есть клатч, немного напоминающий приятеля её персонажа C-3PO.

Фото: Twitter/Mattel

Куклы уже доступны для предварительного заказа. Их цена - $ 100.

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