В Одессе суд назначил залог участникам трагических событий 2 мая 2014 года Сергею Долженикову и Евгению Мефедову, которых подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом пишет "Думская".

Отметим, активисты Антимайдана Сергей Долженков и Евгений Мефедов (гражданин РФ) находятся в СИЗО еще с 2014 года. Сначала они подозревались в участии в массовых беспорядках, но их оправдали. В 2017 году им объявили новое подозрение по статье 110 Уголовного кодекса – "Посягательство на территориальную целостность".

И Должеников, и Мефедов находились в СИЗО без права внесения залога. А 16 августа 2019 года Центральный районный суд Николаева назначил им залог в 153 тысячи 680 грн каждому, в случае внесения которого их освободят из следственного изолятора.

Ходатайство нардепа Николая Скорика ("Оппозиционная платформа"), который предложил взять обвиняемых на поруки, судья Екатерина Лагода отклонила.

Принимая решение о назначении залога, судья сослалась на недавнее решение Конституционного суда Украины. КСУ признал неконституционными статьи Уголовного процессуального кодекса, запрещавшие применять к лицам, которые подозреваются в антигосударственных преступлениях и террористической деятельности, более мягкие меры пресечения, нежели содержание под стражей без возможности внесения залога.

Евгений Мефедов и Долженков. Фото: dumskaya.net

Напомним, "Страна" писала о том, что известно о трагедии в Одессе пять лет спустя и как идет расследование трагедии в Доме профсоюзов.

Также мы сообщали, что четырем экс-чиновникам МВД объявили "пидозры" из-за событий 2 мая 2014 года в Одессе.