Счета экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и его семьи в 25 коммерческих банках республики арестованы в рамках уголовных дел против бывшего главы государства, Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики, пишет Интерфакс.

"В рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета в банках республики. Арестованы счета в 25 банках, принадлежащие Атамбаеву, его супруге Раисе, а также ряду предприятий и фирм, принадлежащих семье экс-президента", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, также наложен арест на ряд компаний и организаций, принадлежащих семье Атамбаева, в числе которых ОАО "Кыргызавтомаш" (бывший Фрунзенский автосборочный завод - Ред.), телеканал "Апрель", ОАО "Медиа Форум" и Общественный фонд "Апрель".

Согласно данным Генпрокуратуры, на балансе ОАО "Кыргызавтомаш" значатся более 20 квартир и один многоквартирный дом в Бишкеке, земельные участки, участок железной дороги, цеха, магазины и нежилые помещения. Под арестом также жилой дом в селе Арашан (20 км от Бишкека), жилой дом в столице, одна квартира, восемь автомобилей, четыре земельных участка, пастбища, многолетние насаждения и оздоровительный центр.

В ведомстве отметили, что в общей сложности наложен арест на 120 объектов имущества экс-президента.

Напомним, что бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция, подготовка госпереворота и другие.

Ранее, 8 августа, Первомайский районный суд столицы заключил бывшего главу государства под стражу в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности сроком до 26 августа. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев во вторник обжаловал это решение в вышестоящей инстанции - Бишкекском горсуде. Коллегия горсуда в пятницу провела выездное заседание в здании Госкомитета Нацбезопасности республики. И сегодня суд оставил его под стражей.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

"Страна" разбиралась, почему задержали "киргизского Порошенко" и чем это все похоже на Украину.