Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника подозревают в завладении $ 50 тысяч от Максима Святненко, который является совладельцем компании "Юржитло". Этого человека ранее назвал пострадавшим юрист Андрей Портнов, пишет "Судебный репортер".

По словам политика, деньги у Святненко взяли еще 8 августа, а взамен обещали повлиять на судей Верховного суда Украины. Как выяснилось, компания "Юржитло" судится о взыскании долга с другого предприятия.

Фирма "Юржитло" фигурирует во втором эпизоде ​​и от нее Грымчак и его сообщник якобы должны вообще получить $ 80 тысяч за влияние на судей Верховного суда.

Святненко также известен, как заявитель по делу против судьи Подольского суда Киева Татьяны Войтенко, которое расследовало НАБУ.

Адвокат Войтенко выяснил, что за полтора месяца до внесения сведений в Единый реестр базовые станции на территории ГУ СБУ в Киеве и Киевской области зафиксировали около 100 соединений по телефону Святненко. Адвокат судьи получил эту информацию для доказательства провокации преступления и внепроцессуального общения заявителя с сотрудниками правоохранительных органов.

Судью Подольского районного суда Киева Татьяну Войтенко подозревают в том, что она в сговоре с заместителем руководителя аппарата суда совершила умышленные действия по получению $ 10 тысяч за влияние на принятие решения судьей Галиной Супрун. Недавно Высший совет правосудия отстранила Войтенко от должности.

В июне 2017 Святненко якобы совершил совершил ДТП на улице Хорива, вблизи Подольского суда Киева, задев автомобиль заместителя руководителя аппарата суда. И после ДТП не вызвал полицию, а целенаправленно пошел к зданию суда и начал искать владельца авто.

Святненко также является заявителем по делу судьи Барышевского суда Киевской области Александра Лисюка, которому в сентябре 2017 вроде передали $ 2500.

Ранее Святненко участвовал в конкурсе на должность начальника отдела по работе со свидетелями и заявителями Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, 14 августа детективы НАБУ и сотрудники управления спецрасследований ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника. Им сообщили о подозрении в мошенническом завладении 480 тысяч долларов. В обмен на деньги они обещаниях повлиять на сотрудников Министерства культуры, Министерства юстиции и КГГА. Общая сумма вознаграждения оценивалась в 1,1 миллион долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что спустя сутки Юрию Грымчаку и его помощнику вручили пидозру в мошенничестве.

Также мы сообщали, что жена Грымчака призналась, что арест мужа оставил ее без средств к существованию.