Короля наркоинтернета Амос Дов Сильвера в аэропорту "Борисполь" упустили не полицейские, а сотрудники СБУ. Об этом сообщил источник "Страны" в Нацполиции.

Наркобарон сбежал от силовиков, так и не дойдя до пограничного контроля. СБУшник в этот момент ругался с пограничниками.

"Дело Амос Дов Сильвера вело СБУ. Сотрудники службы и сопровождали его в аэропорту. Они так и не дошли до паспортного контроля. На фаст-треке (проверка багажа) у одного из сотрудников СБУ нашли нож в ручной клади. Он начал ссориться с пограничниками, доказывая, что имеет право на то, чтобы перевозить такие вещи, и в суматохе наркобарон просто развернулся и убежал. И они просто не смогли его догнать", - рассказывает источник "Страны".

Напомним, основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны "Telegrass" и активист движения за легализацию каннабиса Амос Дов Сильвер был задержан в Киеве весной 2019 года и до последнего времени находился под стражей.

В июле он вышел на свободу, а после этого суд принял решение его депортировать, и украинская полиция, не известив об этом израильскую, сама решила осуществить депортацию. В итоге наркобарону удалось сбежать от украинских правоохранителей.