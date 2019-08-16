В пятницу, 16 августа, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в Одесском облсовете. Они обыскивают кабинет действующего председателя ведомства Анатолия Урбанского (БПП), который на досрочных парламентских выборах победил по мажоритарке и уходит в Раду.

Об этом сообщает 048.ua. Сегодня в облсовете началась внеочередная сессия, на которой хотят избрать нового председателя.

"Пока еще не сложивший полномочия глава областного совета (Анатолий Урбанский - Ред.) ведет сессию, в его кабинете проводят обыск", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции, дежурящие у здания ООГА подтвердили, что сотрудники ГБР зашли в здание.

Также отмечается, что по информации корреспондента издания, возле кабинета Анатолия Урбанского "сидят сотрудники правоохранительных органов и не пропускают никого". Журналиста попросили уйти и закрыли дверь.

Отмечается, что изначально об обысках в здании областного совета сообщил на своей странице в Facebook журналист Григорий Козьма. "По каналам журналистики стало известно, что в Одесский облсовет зашел ГБР с обыском по делу о хищении 660 млн грн со стороны группы лиц, хищение под руководством главы облсовета", - написал Козьма.

Он добавил, что в Измаиле "работает ещё одна группа ГБР по этому же делу".

Фото: 048.ua

Как сообщала "Страна", внеочередная сессия Одесского областного совета в пятницу, 16 августа, началась с драки.

Сперва депутат и замглавы облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и Оппоблок в сговоре и призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты из "Нашего края" и "Батькивщины". Вспыхнула потасовка, в результате которой у Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку

Напомним, что в мае по нардепу Александру Урбанскому, брату председателя облсовета открыли огонь в отеле "Хуторок у Зины". По данным журналистов, в него выстрелил пьяный директор гостиницы.