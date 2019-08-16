Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) не заметило, что экс-президент Петр Порошенко не задекларировал две компании в декларации за 2017 год, пишут Наши гроши в пятницу, 16 августа.

Так, Порошенко в ежегодной декларации за 2017 год, указал, что является бенефициаром в 102 фирмах. В то же время, по данным единого реестра юрлиц и других открытых реестров, он "забыл" указать ООО Калина-автолизинг и ООО Страна ассистанс.

В частности, в 2017 году ОАО Страховая компания Калина образовала ООО Калина-автолизинг, в ноябре 2017 года бенефициаром и владельцем существенного участия в этом ООО числился Порошенко. По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал ООО Калина-автолизинг составил 18 млн. грн, что превышает 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

2009 года было основано ООО Страна ассистанс, а 21 июля 2016 года владельцем существенного участия и конечным бенефициарным владельцем ООО стал Порошенко. Сообщается, что в течение 2016-2019 годов изменений относительно конечного бенефициарного владельца и учредителей ООО не было. Уставный капитал предприятия составляет 62500 грн.

Такие действия Порошенко подпадают под ст. 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации). Это нарушение карается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

Отметим, что 22 июня 2018 года НАПК решением №1281 отчиталось о полной проверке декларации Порошенко и нарушений не выявило.

Ранее "Страна" писала, что Порошенко в своей электронной декларации указывает, что он по-прежнему является главой государства. Так, в декларации, которую он подал 7 августа, Порошенко указал, что его местом работы является Администрация президента, а занимаемой должностью - президент Украины.

Кроме того, согласно документу, Порошенко в конце июля - начале августа текущего года вывел более 150,5 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал и акционерного общества Международный инвестиционный банк.

Также читайте о том, что Порошенко начал собирать подписи депутатов о признании неконституционным создание ГБР из-за уголовных дел против него.