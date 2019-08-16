В Полтаве женщина родила ребенка прямо на остановке общественного транспорта. Инцидент произошел утром в пятницу, 16 августа. Об этом сообщает poltavske.tv со ссылкой на на начальника отдела оперативного реагирования Полтавского городского совета Сергея Зубаня.

Уточняется, что сегодня около 8:00 на остановке общественного транспорта Улица Головка женщина родила девочку. Роды принимали прохожие. В отдел оперативного реагирования Полтавского горсовета информацию о случившемся передали медики.

"У женщины это вторые роды. Ребенок доношенный, с ним все хорошо", - сообщил Зубань, добавив, что женщину с ребенком отвезли в роддом.

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