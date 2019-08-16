Полиция действительно, как и сообщала "Страна", вероятно знала о подготовке убийства активиста и ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат") - общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его", - написала Варченко.

По ее словам, досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 396 УК Украины (сокрытие преступления).

Отметим, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 из двуствольного ружья во дворе собственного дома в Бердянске. Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста. Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление.

Ранее мы уже публиковали материалы прослушки. Исходя из них, становится очевидным, что полиция как минимум знала о том, что "бригада" криминальных элементов отправляется в Бердянск "в командировку" и что планируется силовая акция. Располагали ли они информацией, что мишенью бандитов был "Сармат", пока неизвестно.





Скриншот: Facebook/ Ольга Варченко

Напомним, Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный произвел два выстрела. Как сообщала "Страна", основной версией в деле Олешко является совершение убийства на почве личных отношений в связи с противоречиями в предпринимательской деятельности.

В сентябре 2018 года полиция задержала организатора убийства "Сармата" Олешко. Кроме того, в феврале был задержан еще один возможный организатор убийства Олешко. Им оказался доброволец из "Торнадо".

29 июля дело об убийстве ветерана АТО Олешко-Сармата передали в суд. Мы писали, что суд Бердянска начнет рассматривать его 27 августа.