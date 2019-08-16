Вчера, 15 августа, в Европе завершились матчи третьего квалифая Лиги Европы по итогам которых и определились все участники серии плей-офф. Увы, но вчера Украина потеряла в еврокубковой гонке одну команду. ФК Мариуполь на выезде разгромно уступил голландскому АЗ Алкмар со счетом 0:4.

Итак, вот пары команд, которые поведут борьбу за выход в групповой турнир Лиги Европы

Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия)

Фейеноорд (Нидерланды) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Стяуа (Румыния) - Витория Гимарайнш (Португалия)

Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия)

ПСВ (Нидерланды) - Апполон (Кипр)

Эспаньол (Испания) - Заря (Украина)

Партизан (Сербия) - Мольде (Норвегия)

Брага (Португалия) - Спартак (Россия)

Мальме (Швеция) - Бней Йегуда (Израиль)

Страсбург (Франция) - Айнтрахт (Германия)

АЗ Алкмар (Нидерланды) - Антверпен (Бельгия)

Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия)

Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия)

Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция)

Арарат-Армения - Дюделандж (Люксембург)

Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения)

Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан)

Слован (Словакия) - ПАОК (Греция)

Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь)

Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия)

АЕК (Греция) - Трабзонспор (Турция)

Первые поединки плей-офф будут сыграны 22 августа, ответные пройдут через неделю, 29 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что после разгрома от голландцев тренер ФК Мариуполь заявил, что увидел уровень команды.