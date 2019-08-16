Заря остается в деле. Стали известны все пары плей-офф Лиги Европы
Вчера, 15 августа, в Европе завершились матчи третьего квалифая Лиги Европы по итогам которых и определились все участники серии плей-офф. Увы, но вчера Украина потеряла в еврокубковой гонке одну команду. ФК Мариуполь на выезде разгромно уступил голландскому АЗ Алкмар со счетом 0:4.
Итак, вот пары команд, которые поведут борьбу за выход в групповой турнир Лиги Европы
Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия)
Фейеноорд (Нидерланды) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
Стяуа (Румыния) - Витория Гимарайнш (Португалия)
Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия)
ПСВ (Нидерланды) - Апполон (Кипр)
Эспаньол (Испания) - Заря (Украина)
Партизан (Сербия) - Мольде (Норвегия)
Брага (Португалия) - Спартак (Россия)
Мальме (Швеция) - Бней Йегуда (Израиль)
Страсбург (Франция) - Айнтрахт (Германия)
АЗ Алкмар (Нидерланды) - Антверпен (Бельгия)
Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия)
Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия)
Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция)
Арарат-Армения - Дюделандж (Люксембург)
Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения)
Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан)
Слован (Словакия) - ПАОК (Греция)
Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь)
Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия)
АЕК (Греция) - Трабзонспор (Турция)
Первые поединки плей-офф будут сыграны 22 августа, ответные пройдут через неделю, 29 августа.
Ранее "Страна" сообщала, что после разгрома от голландцев тренер ФК Мариуполь заявил, что увидел уровень команды.