61-летнюю Аллу Вербер, которая умерла в Италии, провели в последний путь. Похороны светской львицы и fashion-директора московского ЦУМа состоялись в Торонто (Канада), где Вербер провела значительную часть жизни. К своему сожалению, некоторые друзья Аллы не смогли присутствовать на траурной церемонии, сообщает StarHit.

Алла Вербер, фото: facebook.com

Последние дни жизни Алла Вербер провела в итальянском городе Форте-деи-Марми, где ей неожиданно стало плохо. Аллу оперативно доставили в одну из местных клиник, но врачи не смогли спасти ее жизнь. У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Это очень опасное инфекционное заболевание, которое мгновенно поражает центральную нервную систему и вызывает тяжелый бактериальный менингит. Все, кто в последнее время тесно контактировал с Аллой Константиновной, находятся в группе риска.

Алла Вербер, фото: instagram.com

Прощание с Вербер состоялось в Steeles Memorial Chapel. На траурной церемонии были замечены самые близкие: мама Татьяна Абрамовна, дочь Екатерина, внучки Мишель и Элизабет, а также несколько подруг.

В последний путь Аллу Вербер нарядили в дорогие дизайнерские наряды и украшения, как она любила при жизни. Хоронили ее в закрытом гробу. По иудейским канонам нельзя выставлять тело усопшего на всеобщее обозрение.

Поминальные обеды будут проводиться в Москве (Россия) и Нью-Йорке (США), звездные и гламурные друзья Вербер соберутся в фешенебельных ресторанах.

Алла Вербер, фото: facebook.com

Как писала уже "Страна", Катерина, дочь покойной Вербер - около десяти лет замужем за бизнесменом Тимуром Миндичем. Они сочетались религиозным браком в Иерусалиме.

Тимур Миндич - один из совладельцев студии "Квартал 95". Именно он в 2008 году познакомил Игоря Коломойского с тогда еще шоуменом Владимиром Зеленским. Миндич является членом попечительского совета Еврейской общины Днепра. Также он совладелец фирмы Green Family Ltd (Кипр). До 2019 года Зеленский также был одним из совладельцев этой компании.

Екатерина и Тимур воспитывают троих детей: дочерей Мишель и Элизабет, а также сына Майкла.

Сейчас Миндич вернулся в группу "Приват" Коломойского и взял на себя контроль за всей службой безопасности.