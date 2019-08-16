Противостояние на 210-м округе (Черниговская область) набирает обороты. На один из этажей здания, где находится окружная избирательная комиссия, кинули дымовую шашку, чтобы "выкурить" оппонентов и получить доступ к бюллетеням. Об этом сообщает "Слово и Дело".

Также местные паблики сообщают, что под ОИК собираются "титушки".

Фото: facebook.com

Ранее кандидат в народные депутаты Борис Приходько, который до недавнего времени отставал от кандидата Сергея Коровченко лишь на 98 голосов и доказал через суд, что результаты голосования на одном из участков округа сфальсифицированы, сообщал, что один из членов ОИК получил от председателя комиссии Соколовской телесные повреждения, из-за отказа выполнять ее указания.

Приходько также опубликовал фото с найденными на территории ОИК "непонятными неопломбированными мешками с документацией".

На округ должны прибыть сотрудники Центральной избирательной комиссии за уточненным протоколом. Вероятнее всего победитель на 210-м округе изменится из-за признания результатов голосования на одном из участков недействительными.

Отметим, по результатам подсчета голосов в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко. За него отдали голоса 21,24% избирателей (16 тыс. 541 человек). Его конкурент, самовыдвиженец Борис Приходько, получил 21,11% голосов (16 тыс. 440). Протокол ОИК №210 стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов протоколов по итогам голосования на внеочередных выборах нардепов 21 июля.

Напомним, 7 августа в газете "Голос Украины" был опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. В перечне не было победителя одномандатного избирательного округа №210.

После этого ЦИК обязала окружком №210 к пятнице проверить списки избирателей на участках.