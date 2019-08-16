В пятницу, 16 августа, в Гостомеле Киевской области напали на народного депутата Украины Виталия Куприя. Введен план "Перехват". На место прибыли сотрудники полиции Ирпеня. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Мужчине забрызгали лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество – установит экспертиза", - сообщили в полиции. Нападение произошло около 10 часов утра.

Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции. Установлено, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета. Депутат сообщил, что двое нападавших были кавказской наружности. Также с ними была девушка и добавил, что это уже не первое покушение на него.

Для задержания пропавшего авто и злоумышленников на территории Киевской области и столицы введена полицейская операция "Перехват", ориентированы все наряды полиции. Отметим, что в сообщении полиции имя депутата не указывается.

Внефракционный нардеп, единственный член депутатского объединения "За Зеленского" Виталий Куприй на своей странице в Facebook сообщил, что ищет нападавших на него. В свою очередь нардеп сообщил, что считает заказчиком покушения на себя главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Видео: facebook.com/vitaliy.kupriy

Также он опубликовал фото нападавших и автомобиля:

Фото: facebook.com/vitaliy.kupriy

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киевской области в Коростене пропал местный житель Илья Обиход, также известный по прозвищу Француз. Его нашли убитым. Во время кампании он помогал конкурентам теперь уже экс-нардепа Пашинского найти и убедить баллотироваться его двойников. Олеся Медведева разбиралась, что там произошло:

Видео: youtube.com/Страна.ua

Напомним, что накануне досрочных парламентских выборов, в Желтых Водах был жестоко избит сын кандидата в депутаты от ВО "Батькивщина" Гилал Исаев.