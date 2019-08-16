Стены Офиса президента Украины украсили картинами молодых украинских художников из коллекции Музея истории Киева. Работы выбирал лично Владимир Зеленский. Об этом сообщила замдиректора музея Татьяна Костенко на своей странице в Facebook.

"Руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексей Аполлонова, Анастасии Крайневойа и Алексея Кондакова", - написала она.

Коваленко также опубликовала фото картин, которые президент отобрал для своего офиса. Среди них есть и картина с шаурмой, о которой ранее говорил Зеленский, заявив, что "запах шаурмы делает для него Киев Киевом". Поздравление президента с днем Киева, в котором говорилось о шаурме, вызвало волну недовольства в соцсетях. После этого Зеленский потроллил недоброжелателей фотографией с шаурмой.

Фото: facebook.com

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Кроме того, мы писали о том, как зарабатывают на шаурме, которую Зеленский сделал "нестыдной" едой.