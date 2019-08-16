Шаурма, пингвины в Раде и старушки на гироскутерах. Зеленский лично выбрал картины для Офиса президента
Стены Офиса президента Украины украсили картинами молодых украинских художников из коллекции Музея истории Киева. Работы выбирал лично Владимир Зеленский. Об этом сообщила замдиректора музея Татьяна Костенко на своей странице в Facebook.
"Руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексей Аполлонова, Анастасии Крайневойа и Алексея Кондакова", - написала она.
Коваленко также опубликовала фото картин, которые президент отобрал для своего офиса. Среди них есть и картина с шаурмой, о которой ранее говорил Зеленский, заявив, что "запах шаурмы делает для него Киев Киевом". Поздравление президента с днем Киева, в котором говорилось о шаурме, вызвало волну недовольства в соцсетях. После этого Зеленский потроллил недоброжелателей фотографией с шаурмой.
Фото: facebook.com
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