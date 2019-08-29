29 августа православные отмечают Ореховый Спас. Это третий Спас в августе, ему предшествуют Медовый и Яблочный. Он имеет и другие названия - Хлебный, Полотняный и Нерукотворный. Третий Спас обычно считался полупраздником, поскольку он идет сразу после важного праздника Успения Богородицы.

С чем связано название третьего Спаса

Все три Спаса посвящены Христу Спасителю. Но у этих праздников есть и другие корни, связанные с циклом природы. С последним Спасом издавна связывали окончание жатвы, в этот день пекли хлеб из муки нового урожая.

Также этот совпадает с окончанием сбора урожая и началом сбора орехов, поэтому его еще называют Ореховый.

Названия Спас на полотне и Спас Нерукотворный связаны с христианской легендой. По преданию, в этот день появилась первая нерукотворная икона Христа. Больной проказой царь Месопотамии в надежде исцелиться отправил художника на проповедь Христа, чтобы тот нарисовал икону Спасителя. Но на проповеди собралась большая толпа, и художник никак не мог подойти поближе и разглядеть Иисуса, чтобы нарисовать его лицо. Однако Спаситель сам вышел к нему и обтер лицо холстом, на котором проступил лик. Иконописец отвез это полотно царю, благодаря чему тот исцелился. После этого царь повесил полотно над воротами города Эдесса.

Хлебный же он потому, что как раз в это время заканчивалась жатва и начинался сев озимых. Из нового урожая запасалось зерно на зиму.

Что нужно и чего нельзя делать на Третий Спас

В этот день верующие святят в церкви орехи, хлеб, яблоки и виноград, мед, ореховые ветви и листья для настоек.

На третий Спас освящают новые колодцы и другие источники с питьевой водой.

По традиции в этот день можно готовить лечебную ореховую настойку: перемычки грецких орехов заливают водкой и настаивают в темном месте.

В Ореховый Спас традиционно ставят на стол хлеб и другую выпечку из зерна нового урожая – считается, что это принесет здоровье и достаток всей семье.

Также в этот день принято активно заниматься заготовками на зиму.

Накануне третьего Спаса заканчивается Успенский пост, поэтому ограничений в пище уже нет.

В этот день нельзя ругаться, ссориться, сквернословить и желать кому-либо зла.

В этот день принято угощать бедных и нищих праздничной выпечкой. Нельзя отказывать тем, кто нуждается в еде.

Открытки с третьим Спасом

Предлагаем вам подборку открыток с Ореховым, или Хлебным, или Нерукотворным Спасом, которыми можно поздравить своих родных и близких.