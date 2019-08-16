Контрразведка СБУ фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным украинских правоохранителей, российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем угрозами и шантажом добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.

В частности, в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двоих украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска. Несмотря на отсутствие оснований для задержания (при осмотре украинского судна не обнаружили никаких средств лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей), украинских граждан в принудительном порядке доставили в город Ейск Краснодарского края.

"В дальнейшем, без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц представители ФСБ РФ провели допросы незаконно задержанных украинском и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова. В связи с отказом наших соотечественников подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет", - говорится в сообщении.

Находясь перед реальной угрозой длительного тюремного заключения, украинские граждане вынуждены были дать ложные показания, сообщает пресс-служба СБУ. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 и ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса РФ о незаконном рыбном промысле. Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения на них был наложен штраф, а лодка и другое личное имущество конфисковали в доход страны-агрессора.

"Служба безопасности Украины отмечает, что такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, чтобы подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, вредит экологической фауне Азовского моря, развитию и обновлению биоресурсов, способствует его загрязнению и тому подобное", - говорится в сообщении.

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