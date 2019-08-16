В Украине заработала новая электронная услуга, позволяющая оформить пенсию онлайн, не выходя из дома. По словам разработчиков, это займет не более 15 минут.

"Страна" разбиралась, как оформить пенсию онлайн и какие еще нововведения ожидают пенсионеров.

Пошаговая инструкция

1. Нужно зарегистрироваться на сайте электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке. Эта операция на портале совершается при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП). И вот тут появляется первая загвоздка, потому что электронный ключ получают в органах ПФУ. Если у вас нет ЭПЦ и вы непродвинутый пользователь ПК, то услуга - не для вас.

Впрочем, в Пенсионном фонде по-прежнему можно оформить заявление о назначении пенсии в штатном режиме. Это значит - лично подать заявление в любом сервисном центре пенсионного фонда, ближайшем к вашему дому.

2. Если вписать ЭПЦ и зарегистрироваться на сайте получилось, нужно найти в перечне услуг графу "Заявление на назначение пенсий". Кликнуть на нее.

3. После этого нужно заполнить анкету, указать страховые данные, контакты, загрузить документы. Для раздела "Документы" нужно сделать сканы бумажных оригиналов паспорта, справки о присвоении идентификационного номера и трудовой книжки (или переснять документы на смартфоне).

4. Заполнить заявку. Система оформляет ее автоматически. В заявление указывается способ получения будущей пенсии (почта или банк). Если способ получения пенсии банк, то нужно указать его отделение и номер счета. Кроме того, следует указать контактный телефон и адрес электронной почты. В процессе оформления онлайн-заявления есть подсказки о том, какие допущены ошибки. В частности, красными звездочками отмечены поля, обязательные для заполнения. Также нужно отметить и свое согласие на обработку информации.

5. После того, как анкета заполнена, нужно ждать смс в течение 10 дней. В нем заявителя уведомят о назначении пенсии или необходимости предоставить дополнительные документы. После этого следует прийти в сервисный центр, чтобы подать оригиналы документов и получить свое пенсионное удостоверение.

Е-пенсии, этап второй

Оформление заявки в сети - это первый этап проекта "Е-пенсии". Следующим будет приложение на мобильный телефон. В нем можно будет отслеживать информацию о своем заработке, стаже, на каком этапе находятся обращения и т.п.

Владимир Гройсман, сообщая о запуске оформления пенсий онлайн, подчеркнул, что это заслуга "уряда Гройсмана".

В тоже время у Зеленского не раз сообщали о концепции "Государство в смартфоне", которая предполагает, что до 2024 года 90% всех госуслуг переведут в онлайн-режим.

В конце июля президент подписал указ об электронных услугах.

Сейчас в Украине доступны в режиме онлайн 125 электронных госуслуг. Среди наиболее популярных - получение выписки о земельном участке и справки о несудимости, оформление жилищных субсидий.