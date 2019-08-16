37-летняя Певица Вера Брежнева призналась, что полюбила себя только недавно, а помог ей в этом ее муж. Об этом она сообщила в интервью Vogue.

"Никогда не чувствовала себя такой красивой, как сейчас, в свои тридцать семь лет. Никогда не была так довольна своим отражением в зеркале и так уверена в себе. Даже при том, сколько разных титулов самой красивой женщины страны я получала за все годы, что нахожусь на сцене", - призналась Брежнева.

По словам певицы, несмотря на то, что ее не раз называли королевой красоты по версии мужских журналов, она не чувствовала себя таковой.Все дело в том, что она концентрировалась на своих недостатках. Последние годы она стала осознавать, что в этой неидеальности и заключается красота. Кроме того, вдохновляет певицу и отношение к ней ее мужа - продюсера Константина Меладзе.

"Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал мое фото с подписью: "Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей..." После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет", - сказала Вера Брежнева.

Однако помимо изменения восприятия свою роль играет и работа над собой. Певица призналась, что регулярно, даже в поездках, занимается спортом, так как она склонна к полноте. Также она отказалась от сахара - это улучшает состояние кожи и повышает уровень бодрости.

Фото: Instagram/ ververa

Напомним, Вера Брежнева показала готовность к пляжному сезону, опубликовав фото в закрытом купальнике.

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