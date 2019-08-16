Завтра, 17 августа, Украина будет одной из самых холодных стран в Европе. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"Дневная температура воздуха составит +17...+24 градуса. В южной части и на востоке будет теплее, +23...+28 градусов ... На фоне даже не столь уж страшных +18...+20-ти градусов будет дуть северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов", - подчеркнула она.

В воскресенье, 18 августа, столбики термометров покажут уже комфортную температуру. Так, в Украине ожидается +24...+29 градусов, однако на севере будет +20...+24 градуса. "С 19-го августа, на Спас...лето начнет возвращаться в Украину снова. Дождей будет немного. В ближайшие выходные вероятность осадков на севере и востоке, дотянет местами до Черкащины, в субботу кое-где на западе. Однако эти осадки будут локальными и вялыми", - сообщила Диденко.

В Киеве 17 августа ожидается ветреная погода с небольшими осадками, +18...+20 градусов. В воскресенье в столице потеплеет до +23...+24 градусов, без существенных осадков. В понедельник, на Спас в Киеве будет солнечно и тепло, +25...+27 градусов.





Напомним, что сегодня дожди накроют север Украины и Приазовье.

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