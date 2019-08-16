На выходные ко Дню независимости Украины "Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Уточняется, что дополнительный поезд № 755/756 Киев - Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева.

Дополнительный поезд № 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях. А поезда № 237 Киев-Днепр и № 779/780 Сумы - Винница будут курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.

Как отметили в "Укрзализныце", ведомство продолжает анализировать пассажиропотоки и в случае необходимости и при условии наличия подвижного состава будет назначать дополнительные поезда в наиболее востребованных направлениях.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за кражи оборудования "Укрзализныци" 20 поездов отклонились от графика.

Также мы сообщали, что в "Укрзализныце" хотят запустить поезд из Киева на Берлин в 2020 году.