Вчера, 15 августа Украина потеряла один клуб в екрвокубках. В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы наш Мариуполь был на выезде разгромлен голландским АЗ Алкмар со счетом 0:4.

Главный тренер азовцев Александр Бабич на послематчевой пресс-конференции рассказал о причинах фиаско.

- Мы увидели свой уровень. Уровень мастерства соперника отличается от нашего, нам есть куда стремиться. Ошибались в простых ситуациях, а соперник нет. Мы просили ребят раскрепоститься, но все равно в их действиях чувствовалась нервозность, - рассказал Александр Бабич, как передает пресс-служба нашей команды.

"Расстроен не результатом, а игрой. При счете 0:2 нужно было играть спокойнее. Но было сложно - соперник играл на кураже. Свое мастерство надо повышать.

Что дальше? Надо прийти в себя после матча. Много интересного в этом матче отметили для себя, будем теперь применять это в УПЛ. Не накручивали игроков, но они все равно нервничали. Большую часть времени отбирали мяч, не было контроля, не было высокого нападающего, чтобы зацепиться за мяч. Впереди играл Вакула, поэтому была задача играть низом. Но не получался переход из обороны в атаку. Моментами пытались играть в два нападающих - два игрока должны были выходить против одного защитника. Но не получилось.

Постараемся быстрее восстановиться и найти положительные моменты в этом матче. Ничего страшного не произошло. Теперь надо добраться домой и восстановиться. Из-за перенесенного матча с Динамо у нас есть время все проанализировать, настроится на следующие игры. Сезон продолжается.

Фомин, надеюсь, присоединится к команде вскоре. Ведь позиция первого нападающего для нас "горячая".

У нас не пошли "стандарты"? Да, согласен. У нас были перспективные "стандарты", но что-то выжать из них не получилось. Опять таки это волнение. Уверен, в другой игре мы бы разыграли их лучше. Но ничего страшного - получили опыт, будем работать дальше. Нам есть к чему стремиться", - рассказал Александр Бабич.

Напомним, что Заря за выход в групповой турнир Лиги Европы сыграет с Эспаньолом из Барселоны.