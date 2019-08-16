Президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту перенести столицу страны из Джакарты на соседний остров Калимантан, пишет Aljazeera.

"Я прошу вашего разрешения на переезд нашей национальной столицы на Калимантан", - сказал он. Город, где планируют обустроить новую индонезийскую столицу, он не назвал.

Наиболее вероятно столицу Индонезии перенесут в гораздо менее населенный город Паланкарая, расположенный на острове Калимантан. Он занимает большую территорию, а его население составляет 250 тыс. человек. По предварительным оценкам, перенос столицы обойдется Индонезии в 32,5 млрд долларов.

Тема переезда столицы ведется в стране уже более 50 лет. Еще в 1957 году президент Сукарно предложил перенести правительство в Палангкарайю. А в 2017 году перенос стали активно обсуждать в правительстве и парламенте Индонезии. Как писала "Страна", интерес к теме связан с недостаточным развитием городской инфраструктуры Джакарты.

Индонезия является четвертой в списке самых многонаселенных стран мира после Китая, Индии и США. По данным 2010 года, в стране проживает около 237,6 млн. человек. Из них на острове Ява 141 миллион, а на Калимантане - 21,3 миллиона.