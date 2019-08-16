Президент Индонезии попросил перенести столицу из Джакарты на остров
Президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту перенести столицу страны из Джакарты на соседний остров Калимантан, пишет Aljazeera.
"Я прошу вашего разрешения на переезд нашей национальной столицы на Калимантан", - сказал он. Город, где планируют обустроить новую индонезийскую столицу, он не назвал.
Наиболее вероятно столицу Индонезии перенесут в гораздо менее населенный город Паланкарая, расположенный на острове Калимантан. Он занимает большую территорию, а его население составляет 250 тыс. человек. По предварительным оценкам, перенос столицы обойдется Индонезии в 32,5 млрд долларов.
Тема переезда столицы ведется в стране уже более 50 лет. Еще в 1957 году президент Сукарно предложил перенести правительство в Палангкарайю. А в 2017 году перенос стали активно обсуждать в правительстве и парламенте Индонезии. Как писала "Страна", интерес к теме связан с недостаточным развитием городской инфраструктуры Джакарты.
Индонезия является четвертой в списке самых многонаселенных стран мира после Китая, Индии и США. По данным 2010 года, в стране проживает около 237,6 млн. человек. Из них на острове Ява 141 миллион, а на Калимантане - 21,3 миллиона.