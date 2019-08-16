Внеочередная сессия Одесского областного совета в пятницу, 16 августа, началась с драки. Об этом сообщает "Думская".

Уточняется, что на сессии должны избрать нового главу облсовета вместо Анатолия Урбанского, который стал нардепом Верховной Рады.

Фото: dumskaya.net

"Сперва депутат и замглавы облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и Оппоблок в сговоре и призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты из "Нашего края" и "Батькивщины". Вспыхнула потасовка, в результате которой у Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку", - говорится в сообщении и отмечается, что в зале присутствуют неизвестные мужчины спортивного телосложения.

Сессию все же удалось открыть, но при этом был объявлен перерыв, и главы фракций ушли на консультации.

"Наши источники говорят, что за всем происходящим стоит Олег Радковский. Идея в том, чтобы не дать совету избрать нового председателя. Тогда лидер тимошенковцев как первый зам будет и.о. главы. Союзник "Батькивщины" - "Наш край", - пишет издание.

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