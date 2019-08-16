Экс-президент Украины Петр Порошенко в своей электронной декларации указывает, что он по-прежнему является главой государства. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального агентства противодействия коррупции.

Так, в декларации, которую он подал 7 августа, Петр Порошенко указал, что его местом работы является Администрация президента, а занимаемой должностью - президент Украины.

Кроме того, согласно документу, Петр Порошенко в конце июля - начале августа текущего года вывел более 150,5 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк".

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Напомним, в начале мая Петр Порошенко задекларировал уже треть миллиарда гривен.

А доходы экс-президента в 2018 году, согласно данным декларации, составили 1,6 млрд гривен.