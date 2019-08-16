"Президент Трамп присматривается к новой недвижимости: Гренландии" - статью с таким заголовком опубликовал вчера The Wall Street Journal.

В материале говорится, что президент США хочет приобрести самый большой остров мира. Глава Белого дома неоднократно интересовался у своих советников, можно ли купить Гренландию у Дании.

Трампа интересуют ресурсы острова и его важное геополитическое положение.

Хозяин Белого дома даже инициировал правовую экспертизу этого проекта. Некоторые советники Трампа назвали его план экономически целесообразным, другие считают, что это всего лишь "мимолетное увлечение".

Гренландия - один из ключей к Арктике, которую сейчас больше всего осваивают россияне. Здесь сосредоточены огромные природные ресурсы. В "битве за Арктику" участвует и Китай, а вот американское присутствие этом регионе минимально. И покупка острова могла бы эту ситуацию изменить.

И, хотя Дания вряд ли продаст Америке Гренландию, интерес Трампа к северу вряд ли утихнет. "Страна" разбиралась, что стоит за идеей купить Гренландию.

"Надеюсь, шутка". Реакция Дании

Датские политики расценили сообщение об интересе Трампа к покупке Гренландии как неправдоподобную шутку. Такую позицию экс-члены правительства Дании изложили на своих страницах в Twitter.

"Это, должно быть, первоапрельская шутка - но совсем не в сезон!" - написал бывший премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен.

"Трамп покупает Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в остальном ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости гренландского народа - помимо большой потери для Дании", - считает экс-министр иностранных дел Мартин Лидегор.

"Н-да. Но я думаю, что мы сохраним наши 370 млн баррелей земли", - с намеком отметил бывший министр развития Сорен Пинд.

В самой же Гренландии уже заявили, что остров не продается, но открыт для бизнеса. То есть Штатам предлагают инвестировать - как это уже здесь делает Китай.

Впрочем, официальной реакции датского правительства еще не было. А США не в первый раз пытаются приобрести Гренландию.

Не первая попытка

Купить этот остров США пытались давно.

Сам Дональд Трамп в 2018 году говорил, что Гренландия тянет слишком много денег из бюджета Копенгагена. То есть уже тогда "закидывал удочку". Но были и более ранние попытки прицениться. Причем еще в 19 веке - но тогда США в итоге купили у России Аляску.

Вернулись к идее после Второй мировой войны, когда Гарри Трумэн предлагал Дании за остров сто миллионов долларов, но Копенгаген отказался.

Впрочем, долго ли крошечной Дании получится удерживать огромный и удаленный от ее территории остров - вопрос. Чисто географически он ближе к Исландии и Канаде (хотя от США еще дальше, чем от датчан).

Интересно, что Гренландия принадлежит Копенгагену на правах широкой автономии. А в 2008 году там прошел референдум, который сделал ее не просто широкой, а широчайшей: так, добытыми на острове ископаемыми теперь могли распоряжаться сами гренландцы. Но внешнюю политику оставляет за собой Копенгаген.

Дания результаты референдума признала и в будущем не исключила, что Гренландия может стать независимой. На острове тогда заговорили о создании "первого эскимосского государства".

Правда, пока в этом без пяти минут государстве есть американская военная база.

Значение Гренландии

Чисто географически этот остров является одним из ключей к богатой нефтью, газом и пресной водой Арктике. Кроме того этот регион важен с точки зрения военных конфликтов будущего, считают военные эксперты - и может даже стать "вторым Персидским заливом".

Лидирующие позиции в Арктике сейчас удерживают Россия и Китай. У РФ - единственный в мире ледокольный флот. Китай тоже закупает ледоколы и массово инвестирует в инфраструктуру этого региона. Например, в Исландию, а теперь и в Гренландию.

На деле это довольно небогатый остров: небольшие датские субвенции только и удерживают Гренландию от полного отделения.

При этом в последние 4-5 лет сюда пошли китайские инвестиции. Пекин взялся за строительство сразу нескольких аэропортов, урановых шахт, дорог и другой инфраструктуры. В обмен он получает доступ к минералам, металлам, древесине, топливу, пищевым продуктам.

Западные страны эта ситуация настораживает: в прессе начали звучать заявление о "коммунистической диктатуре на нашем заднем дворе". В то же время многие СМИ признают: европейцы, колонизировавшие Гренландию, ничего более весомого, чем Китай, ей даже не обещают.

Если уйти от эмоций, то идея покупки Гренландии со стороны США выглядит не такой уж и утопической: все равно Дания этот остров контролирует лишь номинально. Зато уже через несколько лет он может стать важной базой КНР в районе Полярного круга.

Учитывая "крестовый поход", который Трамп ведет против Китая, нет ничего удивительного в его попытке сбить растущее китайское влияние в Арктике. Которая уже давно находится в "списке желаний" мировых игроков - как территория, которая весьма перспективна для экономического и военного освоения.

С подконтрольной Гренландией США, чья роль в Арктике сейчас невелика, могут войти в полярные расклады и поменять их - потеснив не только Китай, но и Россию. Которой станет уже труднее контролировать Северный морской путь - главную транспортную артерию региона.

Впрочем, судя по реакции датских политиков, пока такая сделка выглядит для Копенгагена скандальной. Да и время торговли территориями давно прошло - сейчас это не практикуется. Видимо, в силу того, что на выборах народ никогда не поддержит политиков, который "разбазаривают" земли (поэтому та же Россия не идет с Японией на сделку по Курилам, которая могла бы принести немалые выгоды).

При этом конкурировать с Китаем в скорости строительства инфраструктуры на территории Гренландии США, видимо, даже не решаются.

В итоге утечки о намерениях Трампа пока можно расценить как психологический ход - который может быть использован для давления на Китай или Россию по другим вопросам мировой геополитики.

В Москве видимо так и поняли - поэтому довольно негативно отнеслись даже к слухам о покупке Гренландии.

"Звучит довольно странно. Но после заявленного США намерения выйти из ВТО ничему не удивляешься. Тогда что уж там мелочиться. А не замахнуться ли на всю Данию, и в этом случае Гренландия пойдет как придаток? Видимо, президент США Дональд Трамп, в прошлом крупный бизнесмен, всерьез полагает, что все можно купить. Были бы деньги. Правда, сейчас на дворе не XIX век, и с Гренландией вряд ли получится так, как получилось с Аляской", - пишет в Facebook сенатор Франц Клинцевич.

В Украине же сравнили телодвижения вокруг датского острова с Крымом - намекая, что для США неделимость той же Украины всего лишь риторический прием.

"То есть продажа территорий - это нормально. Чей Крым?", - спрашивает юрист Алексей Романов.

"Территорию можно купить. Это Аляска. Можно купить за бусы. Это Манхеттен. Можно взять с дракой. Это Техас. А можно просто взять. Это Крым.

Спрашивается: Почему Крым не Аляска?", - позже написал Романов.

"Когда-то покупали Аляску, почему бы сейчас не купить Гренландию? Лучше было бы сразу прикупить Китай, но это слишком дорого, да и не продается", - иронизирует политолог Владимир Воля.